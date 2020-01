Australische ambassadeur bedankt Belgische regering voor aanbod hulp: “Ieder aanbod welkom" kv

07 januari 2020

17u30

Bron: Belga 1 De Australische ambassadeur voor België, Justin Brown, verwelkomt vandaag het aanbod van de Belgische regering om hulp te bieden in de strijd tegen de zware Australische bosbranden. De ambassade kreeg naar eigen zeggen ook al vele vragen van Belgische burgers die graag een gift willen doen en beveelt daarom enkele organisaties aan.

Premier Sophie Wilmès (MR) zei vandaag dat België klaarstaat om Australië te helpen in de strijd tegen de bosbranden. Er zouden de nodige contacten gelegd worden. Ook de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, gaf intussen aan dat de EU en de lidstaten bereid zijn om meer te doen.

Justin Brown, de Australische ambassadeur bij de EU, de NAVO en de Benelux, zegt vandaag in een reactie dat nu bestudeerd moet worden welke middelen Australië nodig zou hebben alvorens besproken wordt hoe "op de meest nuttige manier" hulp aangewend kan worden. "We hebben zelf een grote capaciteit om bosbranden aan te pakken, maar ieder aanbod is welkom", zegt Brown.



Een moeilijkheid is wel dat de situatie in Europa erg verschilt van die in Australië. Ook daarom is in eerste instantie beroep gedaan op brandweermannen uit de VS, die ook in het verleden al de Australische brandweer kwamen versterken tijdens het seizoen van de bosbranden.

Giften

De ambassade kreeg de voorbije dagen naar eigen zeggen eveneens al verschillende vragen van burgers die een gift willen doen, maar niet goed weten aan wie. Ze schuift daarom zes organisaties naar voor: het Australische Rode Kruis ('Australian Red Cross'), het Leger des Heils ('The Salvation Army'), brandweerdiensten NSW Rural Fire Service, Country Fire Association of Victoria en South Australia Country Fire Service, en WIRES, een organisatie die zich inzet voor dieren in het wild.

"Dit zijn de grootste nationale goede doelen. We raden burgers die graag gul willen zijn aan om hen te steunen", zegt Brown.