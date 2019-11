Aurélie geslagen met baksteen en gedood met messteken door gewelddadige ex die nog maar net was vrijgelaten SVM

03 november 2019

21u52

Bron: Belga 19 De ex-partner van de vrouw die eergisteravond dood teruggevonden werd in de koffer van een auto nabij Charleroi is in verdenking gesteld van moord. Dat heeft het parket bekendgemaakt. De man was nog maar pas vrijgelaten.

De politie kon de man gisteravond oppakken. Aan een kennis had hij al toegegeven dat hij Aurélie Montchery (31) gedood had. De vriend had daarop de politie verwittigd. Uit de autopsie bleek dat de vrouw meerdere messteken had gekregen en dat ze met een baksteen op haar hoofd was geslagen.

Tijdens zijn verhoor bij de onderzoeksrechter gaf de 40-jarige verdachte toe dat hij haar had geslagen, maar hij ontkende dat hij met voorbedachten rade handelde.

Het parket gaf nog aan dat de vrouw in september een klacht had ingediend tegen de man voor slagen en verwondingen. Hij was daarvoor aangehouden, maar op 22 oktober weer vrijgelaten onder voorwaarden. Zo mocht hij geen contact hebben met zijn ex-partner.