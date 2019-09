Auditeur Raad van State ziet geen probleem in niet-erkenning Genkse islamschool LH

04 september 2019

14u00

Bron: Belga 2 De auditeur van de Raad van State adviseert dat de weigering van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) om het Selam College in Genk te erkennen, overeind blijft. Dat schrijft Het Belang van Limburg. De school wil die beslissing namelijk laten vernietigen. Het is nu wachten op het arrest van de Raad van State zelf.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) besliste vorige week om het college geen voorlopige erkenning te geven, op advies van de onderwijsinspectie en op voorstel van de onderwijsadministratie. Uit het advies, dat zelf mee gebaseerd is op informatie van de Staatsveiligheid, bleek dat de school niet voldoet aan een aantal erkenningsvoorwaarden. Zo moeten scholen bijvoorbeeld de Belgische Grondwet naleven en internationale verdragen respecteren, in het bijzonder over de mensen- en kinderrechten.

Het Selam College in Genk ging in beroep tegen de weigering. Volgens de school was de beslissing van Crevits ongrondwettig. De spoedprocedure tegen de beslissing werd deze ochtend behandeld. Volgens de auditeur van de Raad van State is de beslissing van minister Crevits goed gemotiveerd. Het is nu wachten op wat de Raad van State hier zelf van vindt. In de meeste gevallen volgt de Raad het advies van de auditeur.