Auditeur Raad van State niet akkoord met beslissing Homans om 4 burgemeesters niet te benoemen KVDS

24 mei 2019

20u36

Bron: Belga 0 Binnenland De auditeur bij de Raad van State adviseert de vernietiging van de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om de burgemeesters van 4 faciliteitengemeenten niet te benoemen. Dat melden Nicolas Kuczynski, lijsttrekker van Union des francophones in Vlaams-Brabant, en Sophie Wilmès, nummer twee op de MR-lijst in Brussel.

Liesbeth Homans (N-VA) weigerde om de burgemeesters van 4 faciliteitengemeenten te benoemen omdat ze het niet pikt dat de gemeenten zelf oproepingsbrieven voor de lokale verkiezingen verstuurden, terwijl dat door de gouverneur zou gebeuren.

Taalregister

De afspraak was dat gouverneur Lodewijk De Witte de oproepingsbrieven voor de verkiezingen zou sturen in het Nederlands. De vier stuurden op eigen houtje nog eens Franstalige en Nederlandstalige brieven, volgens een taalregister dat ze zelf hebben aangelegd.





Het besluit van de minister werd door de burgemeesters aangevochten voor de Raad van State. De pleidooien in de zaak worden gehouden op 18 juni.