Audi uitgebrand in Aartselaar Nina Bernaerts

27 maart 2018

08u21

Bron: Eigen berichtgeving 16 Vannacht heeft een getuigen vlammen opgemerkt in een voertuig op de Zwaluwenlaan in Aartselaar. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand blussen, maar de schade aan de Audi Q7 is groot. Er vielen geen slachtoffers.

Er is een sterk vermoeden dat de brand werd aangestoken. Het gerecht kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen. Of deze feiten gerelateerd zijn aan ander drugsgerelateerd geweld in en rond Antwerpen is nog onduidelijk, maar daar gaat de politie momenteel niet van uit. "We denken dat dit er los van staat, maar het parket zal het verdere onderzoek doen," vertelt commissaris Dirk Fonteyne.