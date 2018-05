Audi TT met drie twintigers crasht in Wallonië: twee doden, één zwaargewonde

02 mei 2018

Bron: Belga

Bij een verkeersongeval in Vitrival, in de provincie Namen, zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee doden en een zwaargewonde gevallen. Dat meldt het parket van Namen.