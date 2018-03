Audi Brussels is CO2-neutraal ep

12 maart 2018

14u25

Bron: belga 1 De fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi in Vorst is "CO2-neutraal". Audi Brussels heeft van certificatie-instelling Vinçotte dat certificaat ontvangen, zo meldt de fabriek vandaag.

Alle processen in de productie en andere activiteiten in de fabriek die emissies genereren, worden ofwel afgedekt met hernieuwbare energieën (95 procent), ofwel gecompenseerd met milieuprojecten (5 procent). Audi Brussels is zo naar eigen zeggen de eerste gecertificeerde CO2-neutrale serieproducent in het premiumsegment ter wereld.

De Brusselse fabriek zet in op groene stroom, warmtevoorziening met behulp van hernieuwbare energieën en carbon-credit-projecten om emissies te compenseren die nog niet met hernieuwbare energieën vermeden kunnen worden.

Audi Brussels start nog dit jaar met de productie van het eerste volledig elektrische seriemodel van Audi. "Als eerste fabriek in het concern enkel en alleen voor elektrische wagens, is duurzaam en milieuvriendelijk produceren heel belangrijk voor ons", zegt Patrick Danau, woordvoerder van de directie van Audi Brussels. "Wij zien dit als een maatschappelijke verplichting."

Audi Brussels heeft, met een oppervlakte van 37.000 vierkante meter op de fabrieksdaken, de grootste fotovoltaïsche installatie van de regio. Jaarlijks bespaart de onderneming hierdoor 17.000 ton aan CO2, het equivalent van een verbruik van ongeveer 1.500 personen.