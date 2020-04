Audi Brussels houdt voorlopig vast aan herstart na paasvakantie Belga

11u41 1 Audi Brussels hoopt in haar fabriek in Vorst de productie op 20 april, na de paasvakantie, te herstarten. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd aan Belga. Intussen wordt intern bekeken welke maatregelen genomen moeten worden om de sociale afstand en de gezondheid van de werknemers te verzekeren.

De productieonderbreking bij Audi Brussels is momenteel gepland tot en met vrijdag 17 april, de herstart op maandag 20 april. De details over het hervatten van de productie zijn nog niet gekend en zullen pas duidelijk worden in de loop van volgende week. De autofabrikant wil aan alle voorschriften voldoen, zodat de werknemers veilig kunnen werken.

“Wat doen we in afwachting? We definiëren maatregelen die we zullen nemen en zetten zo veel mogelijk in op de bescherming van de gezondheid van het personeel. Meer details kan ik nog niet geven, die komen in de loop van volgende week”, stelt Audi-woordvoerder Peter D'Hoore.

Meteen op volle kracht?

Het is nog te vroeg om te zeggen of de herstart meteen op volle kracht zal zijn. Veel hangt af van wat de federale overheid in de komende dagen zal beslissen voor het vervolg van de maatregelen na de paasvakantie en of die zullen versoepelen. Verwacht wordt dat de inperkingsmaatregelen nog met twee weken verlengd worden tot begin mei.