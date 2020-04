Audi Brussels bereidt heropstart productie voor

Belga

13 april 2020

Autofabrikant Audi bereidt een heropstart van de productie in de fabriek in Brussel voor. Dat meldt Audi Brussels maandag. De fabriek ligt sinds midden maart stil door de coronacrisis. Het bedrijf heeft nu een pakket maatregelen klaar om de heropstart van de productie voor te bereiden. Wanneer die precies zal zijn is nog niet beslist.