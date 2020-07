Exclusief voor abonnees

Aubange, de meest besmettelijke stad van België: “Het leven hier gaat voort, maar de schrik zit erin”

Cédric Maes

24 juli 2020

20u15

Niet enkel in drukke steden als Antwerpen swingt het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus de pan uit, ook in het stadje Aubange in de provincie Luxemburg is dat het geval. We gingen in de ‘meest besmettelijke stad’ van het land op zoek naar de oorzaak. “Bang? Natuurlijk zijn we bang! Maar we gaan er ons dagelijkse leven toch niet voor laten.” Welkom in Aubange, waar ‘The Place to Be’ niet is wat je er zou van verwachten.