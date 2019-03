ATV gaat de mist in met Vrouwendag-actie: “Is dit satire?” Redactie

08 maart 2019

16u58 0 Net op Vrouwendag noemt de regionale televisiezender ATV poetsen, afwassen en bedienen ‘typische vrouwentaken’. “Pijnlijk”, klinkt het bij onder meer RoSa vzw, het kenniscentrum voor gender en feminisme.

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Wereldwijd worden acties georganiseerd ter solidariteit met vrouwen, zo ook bij ATV. Op zijn nieuwssite heeft de zender vanmiddag een opmerkelijk filmpje gepubliceerd: ‘Mannelijke ATV-medewerkers sloven zich uit voor hun vrouwelijke collega’s.’

“De vrouwendag ging vandaag niet onopgemerkt voorbij bij ATV”, schrijft de onlineploeg op de site. “De mannelijke collega’s hebben de vrouwen ‘in de watten gelegd’ tijdens de middagpauze en namen een aantal van de typische taken over: poetsen, afwassen, bedienen… De pannenkoeken waren wel made by Cindy.”

“Precies De Speld”

Op Vrouwendag poetsen, afwassen en bedienen als typische vrouwentaken omschrijven: was dat wel zo’n goed idee? “Ben je zeker dat dit geen satire is”, vraagt Jozefien Daelemans, hoofdredacteur van Charlie Magazine, zich hardop af. “Het lijkt precies De Speld (online satirisch magazine uit Nederland, red.).”

Vrouwendag wordt al te vaak verward met Moederdag. Maar deze dag draait niet om cadeautjes. Het gaat om gelijke rechten

Pijnlijk

Bieke Purnelle, directeur bij RoSa vzw, het kenniscentrum voor gender en feminisme, reageert nog meer verbaasd: “O my god. Hoe is dit in godsnaam mogelijk? Eigenlijk zegt ATV hier: ‘Onze vrouwelijke werknemers zijn het hele jaar met die taken bezig en wij vinden dat normaal.’ Pas op, ik denk dat de actie goedbedoeld is hé, maar op Vrouwendag niet stilstaan bij zulke dingen, dat is toch wel pijnlijk.”

Daelemans wil de redactie van ATV hier niet voor aanvallen – “Als die vrouwen dat oké vinden, wie ben ik om hen daarvoor te bekritiseren?” – maar ze maakt wel een algemene bedenking: “Vrouwendag wordt al te vaak verward met Moederdag. Mensen geven dan een bos bloemen, een doos pralines, maar deze dag draait niet om cadeautjes. Het gaat om gelijke rechten, verwezenlijkingen zoals het stemrecht voor vrouwen en het recht op abortus vieren.”

“Gewoon een grapje”

Redacties die hun vrouwen écht in de bloemetjes willen zetten, geeft de Charlie Magazine-hoofdredacteur nog volgend advies mee: “Schenk hen de 364 andere dagen van het jaar ook aandacht. Zorg dat er voldoende vrouwen zijn op àlle posities op de redactie, niet enkel in de lifestylesectie. Zorg dat er vrouwen zijn die schrijven over politiek, economie, wetenschap enzovoort. En dat je ook voldoende vrouwen hebt in leidinggevende functies en in je raad van bestuur.”

In een reactie laat een eindredacteur van ATV weten dat het filmpje “gewoon een grapje is.” Op de stelling dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt, zegt de eindredacteur in kwestie: “Dat kan, ja. Het staat iedereen vrij om er al dan niet de humor van in te zien.”

