Assyrische christenen werden minder streng gecontroleerd, zegt Dienst Vreemdelingenzaken Redactie

17 januari 2019

19u19

Bron: VTM Nieuws 0 De Assyrische Christenen die tegen betaling van grof geld via de N-VA’er Melikam Kucam naar Belgie zouden zijn gehaald, zijn minder streng gecontroleerd dan andere vluchtelingen met een humanitair visum.

Dat is gezegd door de Dienst Vreemdelingenzaken, en bevestigde huidig minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) in de Kamer.

Voor de Syrische vluchtelingen die met een humanitair visum naar België zijn gekomen is er overigens goed nieuws: De Block ziet geen reden om hun papieren in te trekken. “Hen bestraffen zou niet de juiste methode zijn”, zei ze in de Kamer. “Hun asielaanvraag zal behandeld worden zoals alle andere.”