Assita Kanko verhuist van Brussel naar Vilvoorde jv

28 september 2020

07u53

Bron: belga 0 Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) verhuist van Brussel naar Vilvoorde. Dat doet ze naar eigen zeggen om persoonlijke redenen. "Ik ben met mijn gezin verliefd geworden op deze stad", zegt ze in Het Nieuwsblad.

N-VA heeft in Brussel verscheidene kopstukken en in Vilvoorde is er op dit moment niemand met een nationale uitstraling. "Maar dat is niet de eerste bedoeling", zegt Kanko. "Dit gaat in de eerste plaats om mijn gezin. Maar ik zal uiteraard verder met de N-VA-afdeling daar kennismaken en samen met hen bekijken hoe ik daar kan bijdragen."

Eerder maakte ook CD&V'er Sammy Mahdi de overstap van de hoofdstad naar Vilvoorde.