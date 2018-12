Assita Kanko (ex-MR) stapt over naar N-VA IB

14 december 2018

Bron: Belga 0 Voormalig MR-politica Assita Kanko zal bij de komende verkiezingen opkomen voor N-VA. Dat maakt de partij vandaag bekend.

Assita Kanko zetelde in de gemeenteraad van Elsene voor MR, maar kwam bij de jongste lokale verkiezingen niet meer op. Ze wilde zich toeleggen op vrouwenrechten en haar incubator voor vrouwen die een carrière in de politiek nastreven.

Vandaag maakt ze haar terugkeer naar de actieve politiek bekend, bij N-VA. "In de huidige omstandigheden wil ik de politiek niet passief volgen, maar zelf weer een rol spelen en het woord nemen", zegt ze. "De vrijheid van denken moet weer meer ruimte krijgen in de politiek. N-VA brengt een duidelijk en eerlijk verhaal, zeker over migratie en integratie.”

“Eerlijke, beheerste en haalbare migratie”

Daarbij heeft ze in het bijzonder respect voor voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. "Theo is een fijne gast en een sterke politicus. Hij durft met ideeën komen en ze verdedigen. Wat we nodig hebben is eerlijke, beheerste en haalbare migratie."

"Met Assita hebben we een enorme versterking te pakken", zegt voorzitter Bart De Wever. "Zij vertelt al jaren een verhaal over hoe belangrijk de Verlichtingswaarden zijn en hoe ze ons op weg zetten naar echte emancipatie. Ik ben vereerd dat ze dat verhaal samen met ons wil vertellen en zich bij ons aansluit.”