Assistentiewoningen kunnen weer bewoners opnemen vanaf 2 juni

28 mei 2020

17u29

Bron: Belga 0 Assistentiewoningen die verbonden zijn met een woonzorgcentrum kunnen vanaf 2 juni opnieuw bewoners opnemen. Dat meldt de Taskforce Zorg.



Assistentiewoningen volgen tot nu toe de regels van het woonzorgcentrum. Vanaf 2 juni echter kunnen ze er voor kiezen niet langer die regels te volgen, maar autonoom te werken. Voorwaarde is wel dat ze kunnen vermijden dat hun bewoners of bezoekers in contact komen met wie in het woonzorgcentrum moet zijn. Ook personeel wordt bij voorkeur niet uitgewisseld, al kan daar van afgeweken worden als beschermingsmateriaal gedragen wordt.

De assistentiewoningen die voor zo'n autonome werking kiezen, kunnen -net als de assistentiewoningen die fysiek gescheiden zijn van een woonzorgcentrum- vanaf 2 juni opnieuw nieuwe ouderen huisvesting bieden. "Er komt dus een einde aan de opnamestop in deze voorzieningen", aldus nog de taskforce.

