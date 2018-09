Assisenvoorzitster Karin Gérard, die in oog van storm kwam na mogelijk verzonnen overval, op pensioen Redactie

05 september 2018

12u15

Bron: Sudpresse 0 Opvallende afwezige bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar begin deze week. Karin Gérard, de flamboyante voorzitster bij het Brusselse Hof van Assisen die bekend werd na het mysterie rond een mogelijke verzonnen 'overval' op haar persoon, was nergens te bespeuren. Volgens de kranten van Sudpresse is Gérard met pensioen, mogelijk om haar pensioenbedrag veilig te stellen in het geval van een veroordeling.

Gérard kwam begin 2016 in het nieuws toen ze op een avond aan het Brusselse justitiepaleis in elkaar werd geslagen. De assisenvoorzitster kreeg forse klappen te verwerken en haar juwelen en handtas werden gestolen. Gérard herkende haar overvallers niet en kon zich van de avond door de slagen niet veel herinneren, zo verklaarde ze aan de politie.

Maar al snel vielen er gaten in haar verhaal, hoewel een wetsdokter haar verwondingen had bevestigd. Er waren geen getuigen, en hoewel er een camera hing op de plaats die Gérard aanduidde, was er op de beelden niets te zien. Het Brusselse parket stuurde na drie weken onderzoek een mededeling de wereld in dat er "geen materiële elementen zijn die de verklaring van het slachtoffer bevestigen". Kwade tongen fluisterden dat Gérard mogelijk zelf was gevallen na een avondje doorzakken op café.

Meer zelfs: plots rustte op haar de verdenking dat ze de verzekering had willen oplichten door de overval te verzinnen. Het parket-generaal stuurde de zaak door naar het Hof van Beroep in Bergen, maar dat besliste begin dit jaar Gérard dan toch niet te beschuldigen. Er waren niet voldoende elementen die haar verhaal tegenspraken. "Het staat vast dat de magistrate niet is gevallen", verklaarde de procureur in april. "Wat er precies is gebeurd weten we niet, maar uit het verslag van de wetsdokter blijkt dat ze een slag kreeg en dus vermoedelijk het slachtoffer werd van een aanval."

Toch is het onderzoek nog altijd niet officieel afgesloten. Door nu zelf haar ambt neer te leggen, zou Gérard mogelijk haar pensioenrechten dan ook nog snel willen veilig stellen, suggereren bronnen bij Sudpresse, al twijfelen andere bronnen daar ook weer over. Zelfs als ze veroordeeld zou worden wanneer ze al op pensioen zou zijn, zou ze nog altijd haar pensioenrecht kunnen verliezen, klinkt het. "De vraag stelt zich bovendien ook niet", zegt haar advocaat Jean-Pierre Buyle, "aangezien het Hof van Beroep haar buiten vervolging heeft gesteld."