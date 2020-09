Exclusief voor abonnees

ASSISEN. Mohamed Koukouh (71) slechts schuldig aan slagen en verwondingen voor ‘schroevendraaiermoord’

Assisen West-Vlaanderen

Erwin Verhoeven

30 september 2020

20u31

1

Mohamed Koukouh, de 71-jarige man die in Brugge terechtstaat voor de schroevendraaiermoord op zijn acht jaar jongere vrouw Rita Waeles, is slechts schuldig aan slagen en verwondingen. De jury achtte het niet bewezen dat Koukouh de intentie had om zijn vrouw te doden. Momenteel vindt het debat over de straf plaats.