Assisen heeft nut opnieuw bewezen: Bouchra bijna in vergeetput verdwenen

Erwin Verhoeven

16 maart 2018

17u24

Bouchra Farih heeft geluk gehad. Immens veel geluk zelfs. Voor hetzelfde geld was ze voor vele jaren verdwenen in de vergeetput van het gevangeniswezen. Slechts dankzij een grondig onderzoek ter terechtzitting is ze daarvan gespaard gebleven.