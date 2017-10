Assen laten uitstrooien in de natuur? Volgend jaar kan het op eerste Vlaamse natuurbegraafplaats sam

22u17

Bron: Belga 1 thinkstock De gemeente Lanaken wil in september 2018 in Rekem een natuurbegraafplaats openen. De fase van proeftuin is achter de rug op een gebied van 2 hectare langs het historisch kerkhof van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC). Volgens Lanaken gaat het om de eerste natuurbegraafplaats in Vlaanderen.

Dat zijn begraafplaatsen in natuur- of bosgebieden waar de as van de overledene in een biologisch afbreekbare urne begraven wordt of waar de assen uitgestrooid worden in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Twee jaren geleden werd het startschot voor het pilootproject in Rekem gegeven. Nu zit de gemeente in de laatste rechte lijn voor de concrete realisatie.



In buurlanden Nederland, Duitsland en Engeland is dit type van uitvaart al een tijdje ingeburgerd. Deze wijze van begraven is zo opgevat dat ze de natuur niet of zo weinig mogelijk belast en het natuurlijke karakter van de omgeving slechts minimaal beïnvloedt.



Geen uiterlijke tekenen

De urne wordt begraven door medewerkers van de gemeentelijke technische dienst. Er zijn geen uiterlijke tekenen in het bos zichtbaar. De technische dienst zal wel administratief verwerken waar een biologisch afbreekbare urne begraven wordt. Er is drie jaren voorbijgegaan om het inhoudelijke en juridische afwegingskader rond te krijgen.



"Het Agentschap Natuur en Bos en de gemeente werken nu samen om vergunningen te verkrijgen en een uitbatingsplan op te maken. Er komt ook nog een uitgebreide consultatie van de omwonenden", aldus Marino Keulen, burgemeester van Lanaken.