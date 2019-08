Asociale bestuurder volgt ambulance om file op Brusselse ring te omzeilen Redactie

07 augustus 2019

15u13

Bron: 7sur7.be 3

Een ambulancier heeft vanochtend een wel erg asociale bestuurder gefilmd. Jérémy was met zijn collega’s rond 8.30 uur op de terugweg van een interventie toen ze op de Brusselse ring ter hoogte van Waterloo in een file belandden. Omdat ze een patiënt aan boord hadden, zetten ze de sirene en zwaailichten aan om sneller door de file te kunnen laveren. De bestuurder van een Smart profiteerde daarvan om achter de ziekenwagen aan te gaan. Toen de ziekenwagen even halt moest houden in de file, wilde Jérémy verhaal gaan halen bij de asociale bestuurder en hem uitleggen dat het ‘not done’ is om een prioritair voertuig te volgen. “Op dat moment stak de Smart ons voorbij en ben ik beginnen filmen", vertelt Jérémy aan onze Franstalige collega’s van 7sur7. Even verderop is de bestuurder op de pechstrook gestopt. “Toen ben ik gestopt met filmen”, aldus Jérémy. “We hadden een patiënt aan boord en hebben onze weg verder gezet.”