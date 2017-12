Asociaal of onveilig gedrag op de fiets? Tot 174 euro boete in Antwerpen Redactie

12u32

Bron: VTM NIEUWS 22 thinkstock Fietsers die zich asociaal of onveilig gedragen op de weg, riskeren in Antwerpen vanaf vandaag een boete tot 174 euro. De voorbije twee weken werden er enkel waarschuwingen uitgedeeld, maar vanaf nu worden dus ook boetes gegeven.

De Fietsersbond is niet te spreken over de timing van de nieuwe campagne en bestempelt het zelfs als "ongepast". Er kwamen recent nog drie fietsers om het leven in het Antwerpse verkeer. "De schuld wordt bij de fietser gelegd, terwijl de stad beter zou investeren in betere infrastructuur", reageert de Fietsersbond in Gazet van Antwerpen.

Volgens de politie is de campagne echter nodig. "Ze komt er naar aanleiding van meldingen en klachten van bewoners, maar ook op basis van discussies op sociale media. Onze eigen vaststellingen bevestigen dat er wel degelijk een probleem is met foutief en gevaarlijk fietsgedrag."

"Wel degelijk nodig"

De afgelopen twee weken trok de politie de straat op om fietsers te waarschuwen. Vorige week sprak de politie nog 626 fietsers aan in Borgerhout, de Seefhoek en de wijk Dam. Zeven op de tien fietsers beging toen een overtreding.

Vanaf vandaag schrijft de politie dus effectief boetes uit. "Het is niet zo dat iedereen die in overtreding is, ook een boete krijgt", aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "We blijven menselijk, maar de kans op een boete is wel groter."

Van 58 tot 174 euro

De politie zal onder meer fietsers beboeten die door het rood licht rijden, in de verkeerde richting fietsen, hun gsm gebruiken op de fiets en fietsen op het voetpad. Zij mogen zich verwachten aan een boete van 58 tot 174 euro.