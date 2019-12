Asielzoekers die een huis kunnen kopen van kindergeld? “Zeer problematische uitspraak van Jambon”, zegt Groen TT

28 december 2019

18u32 114 Oppositiepartij Groen stelt zich ernstige vragen bij een uitspraak van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Die beweerde op minstens twee lezingen dat hij “het verhaal heeft gehoord” van een familie asielzoekers “die meteen een huis kon kopen van het kindergeld” dat ze met terugwerkende kracht hadden gekregen voor de duur van hun asielprocedure, schrijft De Tijd vandaag. Maar een eenvoudige berekening leert dat dat “verhaal” wel bijzonder onwaarschijnlijk is.

Jambon deed zijn uitspraak zowel voor de Vlaamse zakenclub De Warande als voor een lezing in Hasselt, waar De Tijd bij aanwezig was voor een reportage die vandaag in de krant verscheen. De minister-president hekelde het systeem waarbij vluchtelingen met kinderen na de eventuele erkenning van hun asielaanvraag de kinderbijslag gestort kregen voor de hele periode waarin de asielprocedure liep.

De nieuwe Vlaamse regering besliste bij zijn aantreden dat systeem stop te zetten, aangezien vluchtelingen tijdens de procedure sowieso al onderdak en verzorging krijgen. Erkende asielzoekers zullen dan enkel nog kindergeld krijgen vanaf hun erkenning.

Jambon vond het vorige systeem dan ook oneerlijk, maakte hij duidelijk tijdens de lezingen. “Ik heb het verhaal gehoord van een familie die meteen een huis kon kopen van dat kindergeld. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”, zei hij.

32.000 euro voor een huis?

Maar kan zoiets wel? Ook De Tijd vraagt zich af of het hier niet om ‘fake news’ gaat en berekende dat in het oude systeem van de kinderbijslag een gezin in een extreem scenario - vijf kinderen en een asielprocedure van twee jaar - maximaal 32.000 euro bijeen kon ‘sparen’. “Veel geld, maar niet genoeg om in Vlaanderen een huis mee te kopen.”

Vlaams fractieleider Björn Rzoska hekelt de communicatie van Jambon, en noemt ze “niet zijn eerste uitschuiver”. “Als minister-president dergelijke uitspraken als waarheid verkopen tijdens publieke optredens, is op zijn zachtst gezegd, zéér problematisch. Dit kan niet. Ik ga ervan uit dat hij niet spreekt namens Open Vld en CD&V”, aldus Rzoska op Twitter. Federaal fractieleider Kristof Calvo noemt de uitspraken “een Vlaamse minister-president onwaardig”.

Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck reageert dat “de essentie is dat het achterstallige kindergeld nu wordt uitgekeerd na een periode van bed, bad, brood, en dat tijdens de regeringsonderhandelingen is afgesproken om dat systeem te af te schaffen”.

Niet de eerste uitschuiver van @JanJambon. Als MP dergelijke uitspraken als waarheid verkopen tijdens publieke optredens, is op zijn zachtst gezegd, zéér problematisch. Dit kan niet. Ik ga ervan uit dat hij niet spreekt namens @openvld en @cdenv? #fail pic.twitter.com/Lj6U5qKnwD Björn Rzoska(@ BjornRzoska) link