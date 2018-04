Asielzoeker slaat directeur van gesloten centrum Vottem ADN

24 april 2018

17u55

Bron: Belga 0 In het gesloten centrum in Vottem (provincie Luik) heeft een man gisteren de directeur geslagen. Het is de derde keer dat de man geweld gebruikt tegen het personeel. Dat meldt het parket van Luik vandaag.

De dader is een 26-jarige man die illegaal in België is en opgesloten zit in Vottem. Om een nog onbekende reden diende hij de directeur diverse slagen toe.

De man is niet aan zijn proefstuk toe. "Hij heeft dit agressief gedrag ook al geuit tegenover twee andere personeelsleden", zegt het parket. De dader werd van zijn vrijheid beroofd en wordt morgen ter beschikking gesteld van het parket van Luik.