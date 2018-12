Asielcoalitie plant manifestatie voor humaan beleid: “Met De Block zal het niet veranderen” SVM

17 december 2018

16u37

Bron: Belga 0 Op 2 februari zal in Gent een manifestatie voor een humaan asielbeleid plaatsvinden. Dat laat organisator Asielcoalitie, een samenwerkingsverband van 68 organisaties, weten.

“Het is uiterst belangrijk om ook de brede onderstroom van solidariteit en gastvrijheid zichtbaar te maken in Vlaanderen, ook op straat”, klinkt het. "Met Maggie De Block zal er geen noodzakelijke verandering komen in het repressieve uitwijzingsbeleid en de racistische opstelling tegenover vluchtelingen en migranten.”

De organisatoren pleiten onder meer voor de onmiddellijke stopzetting van de jacht op migranten en vluchtelingen en de sluiting van alle gesloten centra. “Daarnaast mogen migranten, vluchtelingen en solidaire burgers niet langer gecriminaliseerd worden en moeten racistische uitspraken en geweld veroordeeld worden. Ook als die door politie of overheden gebeuren.”

De manifestatie zal op zaterdag 2 februari om 13.30 uur vertrekken op het Kramersplein. Het slotevenement zal vanaf 15.30 uur doorgaan op de Poeljemarkt onder de Stadshal.