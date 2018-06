Asielcentrum in Scherpenheuvel sluit in september de deuren

04 juni 2018

Bron: Belga

Het opvangcentrum voor vluchtelingen in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel zal in september 2018 de deuren sluiten. Het werd in november 2015 door Caritas International geopend in opdracht van Fedasil. Gezinnen met kinderen verhuizen tijdens de maand augustus, de anderen in september. Dat meldt het gemeentebestuur van Scherpenheuvel-Zichem.