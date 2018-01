Asielcentrum 127bis geëvacueerd door rookontwikkeling na kortsluiting ep Robby Dierickx

27 januari 2018

08u42

Bron: Twitter 11 Door een kortsluiting in de schakelkast heeft afgelopen nacht felle rookontwikkeling asielcentrum 127bis geteisterd. De 105 bewoners werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden bij het incident, maar het zal wel nog enkele dagen duren voor de bewoners kunnen terugkeren naar het asielcentrum in Steenokkerzeel.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft vanochtend via Twitter laten weten dat er vannacht een incident was in het asielcentrum 127bis na een kortsluiting. Er was felle rookontwikkeling, maar de hulpdiensten kwamen echter snel ter plaatse en er vielen geen gewonden.



De brandweer kon het probleem niet onmiddellijk oplossen, en het gebouw is voorlopig onbewoonbaar verklaard. De bewoners kunnen dus de volgende dagen niet terugkeren naar 127bis. In het asielcentrum verblijven 105 mensen, zij worden naar vier andere centra gebracht. Francken nam nog de moeite om het personeel, politie en brandweer te bedanken voor de snelle interventie.

Omliggende politiezones en de federale reserve boden versterking aan politie Kastze. Omliggende politiezones en de federale reserve boden versterking aan politie Kastze. Wanneer de bewoners terug kunnen, is nog onduidelijk.

