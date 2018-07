Asielcentra in Merksplas en Brugge houden prikacties uit solidariteit met cipiers Redactie

03 juli 2018

10u10

Bron: Belga 0 In het centrum voor illegalen in Brugge voert het personeel deze morgen actie uit solidariteit met de cipiers. Ook in Merksplas zullen er vandaag prikacties georganiseerd worden. Dat meldt de socialistische overheidsbond ACOD, die benadrukt dat het gaat om een actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

In het centrum voor illegalen in Brugge is het personeel om 7.00 uur gestart met een drie uur durende werkonderbreking. Tussen 12.30 en 14.30 uur zal het werk er opnieuw worden neergelegd. "De actie wordt goed opgevolgd. Het veiligheidspersoneel in Brugge heeft zich hier volledig achter gezet", zegt Tony Six (ACOD) daarover.

In het centrum voor illegalen in Merksplas zal het werk tussen 13.00 en 15.00 uur worden neergelegd. De actievoerende personeelsleden zullen ook naar de gevangenis van Merksplas gaan om er de werknemers aan de stakingspost te steunen.

"Wij laten ons niet naar de slachtbank leiden"

"Dit is een eerste signaal dat gegeven wordt. We maken hiermee duidelijk dat we ons ook verzetten tegen de minimale dienstverlening en de uitholling van het ambtenarenstatuut", zegt Six. "Als die regeling er doorkomt in de gevangenissen, komen wij misschien als volgende aan de beurt. Maar we gaan ons niet naar de slachtbank laten leiden."

Of er hierna nog meer acties in de gesloten centra zullen komen, is nog niet duidelijk. "Dat zal ook afhangen van het verloop van de onderhandelingen bij de gevangenissen", zegt Six.

Al twee weken staking

De vakbonden van het gevangenispersoneel voeren al twee weken actie tegen het plan om een minimale dienstverlening in te voeren. Deze namiddag vindt er op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) opnieuw overleg plaats. Een akkoord lijkt ten vroegste donderdag tot de mogelijkheden te behoren.