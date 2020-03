Asielaanvragen vorige maand fors gedaald, maar nog te vroeg om van tendens te spreken TT

10 maart 2020

17u22

Bron: Belga 0 Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) heeft in februari 1.990 asielaanvragen binnengekregen. Dat is een forse daling ten opzichte van de 2.739 aanvragen in januari. Volgens topman Dirk Van den Bulck heeft die afname wellicht te maken met het verminderde aantal aanvragen van mensen die al in een andere Europese lidstaat een status van bescherming genieten en die sowieso vaak niet-ontvankelijk worden verklaard.

Van den Bulck was deze namiddag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken uitgenodigd om tekst en uitleg te geven bij de werking van zijn dienst. Hij mag zichzelf intussen al vijftien jaar commissaris-generaal noemen. Recent nog benoemde de regering hem voor een vierde termijn.

Niet verrassend stelde Van den Bulck dat ons asielsysteem onder druk staat. "In België, maar zeker en vast ook internationaal", luidde het. Dat heeft te maken met de toename van het aantal verzoeken. Die is volgens Van de Bulck geen gevolg van de politieke situatie. De stijging ligt in ons land weliswaar "beduidend" hoger dan in de andere lidstaten, al kampen ook nadere landen met een toename.

Concreet lag het aantal verzoekers om internationale bescherming in 2019 op 27.742. In 2018 waren er nog 23.443 verzoekers, maar een jaar voordien waren er nog slechts 19.688 verzoekers. Met 2.739 aanvragen lag het aantal in januari van dit jaar opnieuw erg hoog. In februari daarentegen liep dat aantal alweer duidelijk terug tot 1.990 aanvragen. Afghanistan, El Salvador en Syrië staan in februari 2020 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Irak, Eritrea, Guinee, Turkije, Palestina, Rusland en Albanië vervolledigen de top 10.

Beschermingsgraad

Van den Bulck waarschuwde evenwel dat het nog te vroeg is om over een tendens te spreken. Hij riep in het algemeen ook op voorzichtig te zijn met de interpretatie van cijfers. Dat geldt bijvoorbeeld bij de beschermingsgraad; zeg maar het percentage beslissingen waarbij het statuut van vluchteling of subsidiair beschermde wordt gegeven ten opzichte van het totaal aantal beslissingen. De beschermingsgraad lag in februari op amper 27,7 procent.

Dat die beschermingsgraad lager ligt dan enkele jaren geleden, heeft niets te maken met een andere werkwijze van het CGVS. Wel werden sinds de tweede helft van 2019 veel meer aanvragen niet-ontvankelijk verklaard omdat het om meervoudige aanvragen ging of om personen die al bescherming genoten in een andere EU-lidstaat. Zo komt het dus dat de beschermingsgraad van Syriërs of Jemenieten beduidend lager ligt dan voordien. Zonder de niet-ontvankelijke dossiers zou de beschermingsgraad van beide nationaliteiten nog steeds bijzonder hoog zijn.

Achterstand

Een voortdurende uitdaging voor het CGVS is de achterstand in de behandeling van dossiers. "In juli 2018 waren we er bijna zo goed als volledig", aldus Van den Bulck. Het CGVS had toen een werkvoorraad van 4.621 dossiers, terwijl een normale workload op 3.900 dossiers ligt. "Het was een kwestie van maanden, maar door de sterke stijging zijn we er niet geraakt".

Van den Bulck hoopt dat de nieuwe achterstand op een termijn van twee jaar kan worden weggewerkt. Hij gelooft ook dat zijn dienst voldoende budget en mensen daarvoor ter beschikking heeft gekregen. Bij zijn inschatting gaat Van den Bulck wel uit van het huidig aantal verzoeken. "Indien het relatief hoog blijft en zeker als de verzoeken verder stijgen, dan zullen we het signaal moeten geven dat bijkomende versterking nodig is", luidde het.

De achterstand heeft ook zijn gevolgen voor de behandelingstermijn van de aanvragen. Het CGVS mikt op een beslissing binnen gemiddeld drie maanden, en in elk geval binnen zes maanden. In bijzondere categorieën gaat het CGVS voor een kortere termijn van vijftien dagen of een maand. Door de achterstand is de gemiddelde doorlooptijd altijd relatief hoog geweest, namelijk meer dan 250 dagen. "Dat is voor ons eigenlijk een onaanvaardbare situatie", aldus nog Van den Bulck.