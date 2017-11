Asielaanvragen uit Bagdad niet langer bevroren, Theo Francken reageert opgelucht: "Eindelijk" ep

Bron: Twitter 0 BELGA Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken uitte vandaag zijn opluchting op Twitter. Asielaanvragen voor vluchtelingen uit Bagdad zijn niet langer bevroren. Dat heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwisting gisteren bekend gemaakt. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken uitte vanochtend op Twitter zijn opluchting over deze beslissing.

“Bijna 1 jaar gewacht op dit arrest. Honderden Franstalige asielberoepen van vluchtelingen uit Bagdad waren geblokkeerd", schreef Theo Francken vanochtend op Twitter.

Bijna 1 JAAR gewacht op dit arrest. Honderden Franstalige asielberoepen van Bagdadi waren geblokkeerd. Eindelijk een uitspraak. RVV volgt onze redenering en redenering CGVS. Geweldig nieuws! Nu snel uitspreken en achterstand inhalen. https://t.co/BE3Q8BZRD3 Theo Francken(@ FranckenTheo) link

De Raad voor Vreemdelingenbetwisting heeft geoordeeld dat de situatie in Bagdad gevaarlijk is voor de bewoners, maar dat elke aanvraag individueel moet worden onderzocht. Dat een vluchteling uit Bagdad komt, is dus niet langer voldoende om asiel te krijgen. De persoon in kwestie moet kunnen aantonen dat hij gevaar loopt in Bagdad. Francken hoopt nu dat het arrest snel uitgesproken wordt en dat de achterstand in de behandeling van dossiers ingehaald kan worden.