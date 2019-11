Asielaanvragen nooit zo hoog sinds vluchtelingencrisis van 2015: Fedasil zoekt 1.000 extra bedden in asielcentra TT

13 november 2019

07u02

Bron: De Standaard, eigen berichtgeving 0 In oktober hebben 2.925 mensen asiel aangevraagd in ons land. Dat is het hoogste aantal sinds de vluchtelingencrisis van 2015. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) waarschuwt in De Standaard dat het hele “asielsysteem onder druk dreigt te komen”. Opvangdienst Fedasil is dringend op zoek naar 1.000 bedden extra.

Tijdens het hoogtepunt van de asielcrisis van 2015 vroegen toen tussen augustus en december elke maand meer dan 5.000 mensen asiel aan. Dat aantal daalde daarna fors om te blijven te schommelen rond de 1.600 aanvragen per maand. In de loop van dit jaar steeg het aantal richting de 2.000, om nu de 3.000 te naderen.

Het zijn vooral inwoners uit Afghanistan, Syrië, El Salvador, Eritrea en Irak die asiel aanvroegen. Het hoge aantal in oktober komt volgens het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen vooral doordat meer mensen dan anders al een keer asiel hadden aangevraagd, in ons land of in een ander Europees land. Heel wat aanvragen werden vorige maand daarom ook niet ontvankelijk verklaard: het beschermingspercentage lag op amper 32,2 procent.

Commissaris-generaal Dirk Van den Bulck van het CGVS zegt in De Standaard zorgen te baren over de evolutie. “Als deze stijging aanhoudt, dreigen we in een situatie te belanden waarin we de asieldossiers niet meer behoorlijk kunnen beheren. Dan dreigt het hele systeem onder druk te staan”, klinkt het.

Bezettingsgraad van 100 procent of meer

Ook Fedasil, dat verantwoordelijk is voor de opvang, trekt aan de alarmbel. “De meeste opvangstructuren hebben momenteel een bezettingsgraad van 100 procent bereikt of overschreden”, klinkt het daar. Het opvangnetwerk van Fedasil bestaat momenteel uit 25.100 plaatsen, tegenover 21.000 begin dit jaar.

Fedasil is daarom dan ook dringend op zoek naar extra bedden, ongeveer 500 per maand ofwel 1.000 tegen het einde van het jaar. Die plaatsen worden ook bij particulieren gezocht, zegt Fedasil op zijn website. Het gaat om gebouwen die “leeg en snel beschikbaar zijn om te huren, een minimale oppervlakte hebben van 2.000m2 (capaciteit van minimum 150-200 bedden), in goede staat zijn en conform zijn met de wettelijke veiligheidsnormen, en ontworpen zijn voor de huisvesting van personen (voormalige internaten, hotels, ziekenhuizen, rusthuizen) of kantoorgebouwen die mits enkele aanpassingen kunnen worden omgevormd tot centrum”.

Tenten

Normaal gezien zou in december het asielcentrum in Bilzen opengaan, maar door de brandstichting verloopt die opening alvast vertraging op. Wel gaan er nog centra open in Spa (116 plaatsen), Zoutleeuw (150 plaatsen), Gent (250 plaatsen), Theux (290 plaatsen) en Beveren-Waas (150 plaatsen). In verschillende bestaande opvangcentra komen er bovendien extra tenten en containerunits bij.

Fedasil ondervindt naar eigen zeggen “heel zware nadelen” van het gebrek aan een federale regering met volheid van bevoegdheden. “In tegenstelling tot tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 zijn we nu veel meer op onszelf aangewezen in de zoektocht naar opvangplaatsen”, aldus woordvoerster Mieke Candaele nog in De Standaard. “Toen heerste er een sense of urgency, stelde de ­regering sites van Defensie ter beschikking en konden we een beroep doen op OCMW’s. Vandaag reageren die amper op onze vragen.”