Asbestverwijdering Leopold II-tunnel kost 12 miljoen euro kv

19 februari 2018

17u25

Bron: Belga 1 Het verwijderen van de asbest, die eind vorig jaar aangetroffen werd in de verf en bepaalde voegen van de Leopold II-tunnel, zal 12 miljoen euro kosten. Dat verklaarde Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) vandaag in de commissie Infrastructuur op vragen van Paul Delva (CD&V) en Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).

Smet benadrukte dat er geen gevaar is voor de tunnelgebruikers. "Het asbest in de tunnel zit momenteel ingekapseld op bepaalde plaatsen in voegen en verf, er is momenteel geen gevaar voor de gebruikers maar het zal wel verwijderd worden als deel van de renovatie van de tunnel. Tijdens de eerste zomersluiting van de tunnel (juli-augustus 2018) zal het asbest verwijderd worden. Een sluiting is nodig om alle veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen, de verwijdering gebeurt immers in een volledig hermetisch afgesloten ruimte", stelde de minister.

De operatie zal geen invloed hebben op de duur van de renovatiewerken aan de tunnel. Met de asbestverwijdering werd immers al rekening gehouden bij de toewijzing van de renovatie aan het consortium Circul 2020. De verwijdering zal de renovatietermijn van 39 maanden dus niet verlengen, verzekerde Smet.

De geplande renovatie van de Leopold II-tunnel begint op 1 mei 2018 en zal maximaal drie jaar en drie maanden duren. De totale kostprijs van de renovatie, inclusief onderhoud voor de volgende 25 jaar, bedraagt 462 miljoen euro.