Asbestgevaar grotendeels geweken in Torhout EB

18u57

Bron: Belga 0 Jelle Houwen Een dag na de zware brand wordt de immense schade pas echt duidelijk. Het asbestgevaar na een hevige woningbrand dinsdag in Torhout, is grotendeels geweken. Dat meldt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) nadat hij de resultaten van het gespecialiseerd labo kreeg.

Dinsdag brandde een villa in de Revinzestraat helemaal uit. Uit onderzoek bleek dat er asbestdeeltjes verspreid waren geraakt via roetdeeltjes in de rookpluim. Omwonenden moesten een tijdlang ramen en deuren gesloten houden. Er werd meteen een meldpunt opgericht voor omwonenden die zich in de gevarenzone bevonden.

De voorbije dagen werd verder onderzocht wat de gevolgen zijn van de brand. "De luchtmetingen waren goed en ook in de grondstalen blijken nu slechts beperkte fragmenten teruggevonden te zijn. Voor de locaties waar fragmenten werden aangetroffen, heeft het stadsbestuur reeds contact opgenomen met de betrokkenen", aldus burgemeester Audenaert. "Het is wel nog mogelijke dat kleine asbestfragmenten teruggevonden worden in de omgeving. Bewoners mogen die zelf opruimen, maar moeten wel enkele voorzorgsmaatregelen in acht nemen." Zo moeten de bewoners de fragmenten bevochtigen en handschoenen aandoen. Door de regenval van de voorbije dagen is het risico op verdere vezelverspreiding nagenoeg onbestaand.

Er is ook verder onderzoek gedaan in de omgeving van de woonst. "Een gespecialiseerd labo was ter plaatse en heeft verschillende vaste stalen genomen. De resultaten wijzen uit dat de asbestresten zich concentreren rond het huis in de Revinzestraat 3, waar de brand zich voordeed. Morgen komt een gespecialiseerde firma ter plaatse die het gebied zal afdekken", besluit de burgemeester. Directe buurtbewoners worden op de hoogte gebracht.

Het meldpunt en het noodnummer 050/22.11.22 zijn nog steeds van kracht.