Asbest vrijgekomen bij villabrand in Torhout: "Hou ramen en deuren gesloten en schakel airco uit" Jelle Houwen

16u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Torhout is brand uitgebroken in een grote villa. De bewoonster is ongedeerd, maar in shock. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden omdat mogelijk asbest is vrijgekomen. Om diezelfde reden is in het ziekenhuis van Torhout het ventilatiesysteem uitgeschakeld.

In de Revinzestraat in Torhout is rond 13.30 uur brand uitgebroken. Waar in de villa het vuur exact ontstond, is nog niet duidelijk. De 75-jarige bewoonster die alleen in het huis woont, had niets in de gaten. Het was een buurman die knallen hoorde en grote rookwolken zag. Hij verwittigde de hulpdiensten. Daarna werd de vrouw uit het huis gehaald. Ze bleef ongedeerd, maar is wel in shock.

Vrij snel had de brandweer van Torhout door dat de brand een lastige klus zou worden. Er werd versterking gevraagd van de korpsen van Kortemark en Gistel. Omdat het vuur maar niet onder controle raakte en de brand en rook mogelijk erg gevaarlijk zijn, werd zelfs een industriële bluswagen van het korps van Brugge opgeroepen.

Sterke geur

De kans bestaat dat er heel wat asbest is vrijgekomen. Daarom werden extra maatregelen afgekondigd. “Aan omwonenden tussen de Zomerstraat en de R34 en in de Revinzestraat wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden”, zegt Annemie Wittesaele van de politie Kouter. “Het verkeer dat op de E34 rijdt wordt geconfronteerd met een grote rookwolk en schakelt best de airco uit. Omdat de wind pal richting centrum blaast, verspreidt de rook zich ook daar. In de lijn van de rook ligt het ziekenhuis van Torhout. Aan hen werd gevraagd om hun ventilatiesysteem uit te schakelen.”

In grote delen van Torhout is de rook zichtbaar en er hangt een waas. De geur van de brand is ook sterk verspreid in de stad. De brandweer is nog altijd massaal ter plaatse om het vuur te blussen. De villa is reddeloos verloren.

Jelle Houwen

Jelle Houwen

Jelle Houwen