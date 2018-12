Asbest ontdekt in passagierstreinen NMBS gaat nog 31 treinen van zelfde type controleren



Inge Bosschaerts

09 december 2018

20u25

Bron: eigen berichtgeving 0 De NMBS heeft vorige week twee treinen uit roulatie gehaald nadat er asbest in ontdekt werd. Het asbesthoudende materiaal is intussen verwijderd en de twee treinen rijden vandaag opnieuw uit. Maar het personeel maakt zich na het zoveelste asbestincident stilaan grote zorgen. “Geen enkele machinist draagt een mondmasker. Liepen wij al die tijd gevaar?”

Hoewel het vanuit de NMBS angstvallig stil bleef, verspreidde het nieuws zich als een lopend vuurtje onder het personeel. “Iedereen is bang, omdat er zo veel vragen zijn”, zegt een personeelslid. “Er zouden asbestvezels aangetroffen zijn in de ventilatiesystemen van de treinen. In hoeveel treinen zit dat? Hoeveel werknemers kwamen ermee in contact? Lopen zij allemaal gevaar? En wat met de passagiers? Voorlopig hebben we alleen maar vragen, en geen enkel antwoord.”

Bart Crols, woordvoerder van de NMBS, bevestigt het incident, maar nuanceert. “Het gaat niet om asbestvezels in een ventilatiesysteem, maar om sporen van asbest die aangetroffen zijn in de technische ruimte. Wij waren wel degelijk van plan te communiceren, maar wilden eerst de resultaten van de metingen afwachten. De voorbije dagen zijn de asbesthoudende materialen op de twee treinen verwijderd en zijn er opnieuw luchtstalen genomen. Die bevatten geen asbestdeeltjes, dus de twee treinen zullen vandaag opnieuw uitrijden.”

Asbestreputatie

Het gaat om twee passagierstreinen van het type MS86: de zogenaamde ‘Duikbril’, naar de typische vorm van de vooruit. De treinstellen werden gebouwd tussen 1986 en 1991 en rijden vandaag vooral op de S-lijnen Geraardsbergen-Mechelen, Halle-Mechelen, Leuven-Braine-L’Alleud en Antwerpen-Lokeren. Er zijn nog 51 treinstellen actief. “Twintig daarvan zijn intussen gecontroleerd en in orde bevonden”, zegt Crols. “De overige 31 van dit type zullen nu ook zo snel mogelijk gecontroleerd worden op de aanwezigheid van asbest.”

De NMBS heeft stilaan een kwalijke reputatie als het op asbest aankomt. In maart dit jaar kwam aan het licht dat minstens 200 werknemers jarenlang in contact gekomen zijn met asbest bij het afschuren van oude verflagen op treinstellen. En twee jaar geleden was er het chroom-6-schandaal, waarbij medewerkers in Gentbrugge langdurig blootgesteld bleken te zijn aan de uiterst giftige stof. Ook toen zat het gevaar in de verf op de wagons. NMBS-personeelsleden maken zich stilaan grote zorgen. “Natuurlijk stellen wij ons vragen. Collega’s die gestorven zijn aan kanker: was dat toeval? Of was dat door asbest?”