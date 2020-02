Asbest ontdekt in Brusselse politiekazerne: “Er moet dringend een onderzoek komen in àlle gebouwen” Stéphanie Romans

17 februari 2020

20u34 8 Vijftig politiemensen mogen niet meer naar hun werk omdat er asbest in de lucht zit. Een blok van de Brusselse Geruzet-kazerne is gisteren ontruimd toen uit een luchtanalyse bleek dat er bij een piepklein brandje asbest was vrijgekomen uit plafondplaten. De politiebonden willen nu een asbestcontrole in alle federale politiegebouwen.

Het asbestprobleem in de politiekazerne kwam aan het licht door een futiliteit: een tl-lamp die door kortsluiting begon te roken en te smeulen. Toch kwam de brandweer erbij. “Het ontviel de brandweerman bijna terloops: ‘Volgens mij zit er asbest in uw plafond’. Dat is nu een maand geleden", zegt Marc Duplessis van de vakbond ACOD Politie. “We hebben meteen een analyse gevraagd. Die is er ook gekomen. Vandaag (maandag, red.) bleek dat de test positief was.”

Eerder vond de watermaatschappij ook al lood in het leidingwater van het Brussels kazernecomplex. Nu bevestigt de federale politie ook de ‘positieve’ asbestanalyse in de lucht van Blok C. In dat gebouw zijn bureaus en klaslokalen voor politiemensen in opleiding. “Het gaat om een veertig- à vijftigtal mensen”, zegt Sarah Frederickx namens de federale politie. “Die zijn meteen op de hoogte gebracht en geëvacueerd. Tot en met vrijdag zitten zij thuis. Dat geeft ons wat tijd om te bekijken of zij hun werk in een ander politiegebouw kunnen opnemen. Alle geplande opleidingen in het gebouw zijn afgelast. We gaan ook samenzitten met de regie der gebouwen om te bespreken wat er verder moet gebeuren.”

Het is nog niet duidelijk of er politiemensen ziek zijn door blootstelling aan asbest. De federale politie gaat ervan uit dat het risico op ziekte klein is zolang de platen niet gemanipuleerd zijn. “We hopen uiteraard dat iedereen gezond blijft”, zegt Duplessis. “Maar dat is het probleem met asbestose (het type longkanker dat alleen door asbestvezels wordt veroorzaakt, red.): je krijgt pas jaren later symptomen. Daarom hebben we ook gevraagd om een melding op te nemen in het medisch dossier van de betrokken personeelsleden, voor als ze ooit symptomen krijgen. Dat is meteen gebeurd.”

De vakbonden zijn al jaren bezorgd over asbest in politiegebouwen. “Vroeger heeft de regie der gebouwen onze noodkreten nooit serieus genomen”, zegt Duplessis. “Maar ik moet zeggen dat ze het probleem deze keer meteen hebben onderzocht en de juiste maatregelen hebben getroffen.”

Toch zijn de syndicaten nog niet helemaal gerust. “Veel gebouwen van de federale politie stammen uit de tijd dat er nog veel met asbest werd gebouwd", zegt Joery Dehaes van ACV Politie. “We vermoeden dat er elders ook plafondtegels met ‘losgebonden’ asbest zit, een type dat gevoelig is voor manipulatie. Er moet dringend een onderzoek komen in alle gebouwen. Dat vragen we nu al vijftien jaar.”