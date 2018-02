Asbest gevonden in Antwerpse Boerentoren: kantoorgebouw wordt volledig leeggemaakt rvl

08 februari 2018

14u16 0 In een van de bekendste gebouwen in Antwerpen, de Boerentoeren, zijn asbestresten gevonden. Daardoor wordt de komende maanden het gebouw volledig leeggemaakt. Al het personeel dat in het kantoorgebouw gevestigd is, wordt elders ondergebracht. Dat laat KBC weten in een persbericht.

De afgelopen maanden voerde KBC, dat er gevestigd is, renovatiewerken uit aan de KBC-toren in Antwerpen. "Tijdens die werken werd in een paar specifieke zones verborgen asbest ontdekt dat voorheen niet zichtbaar of toegankelijk was", laat KBC weten. "Na verder proactief onderzoek bleek dat er zich op enkele andere plaatsen in het gebouw nog verborgen historische asbestrestanten bevinden niettegenstaande de grondige asbestsanering begin de jaren ‘90. KBC heeft toen onmiddellijk besloten om de renovatiewerken stil te leggen in afwachting van verdere analyse."

In navolging daarvoor beslist KBC nu de toren de komende volledig leeg te maken en al het personeel elders onder te brengen. "KBC wenst geen enkel risico te nemen en kiest voor een integrale sanering met het oog op het welbevinden en het werkcomfort van alle betrokken personeelsleden en andere gebruikers van de KBC-toren."

KBC zal de reeds geplande renovatie van de hele KBC-Toren in Antwerpen hervatten, het gebouw “future-proof” maken en tegelijkertijd de verborgen historische asbestrestanten in het gebouw laten verwijderen. Het gebouw zal daarom de komende maanden geleidelijk aan volledig worden vrij gemaakt. Enkel zo kunnen aannemers op een veilige en efficiënte manier werken. De grote werken zullen starten na de zomer.

De bank begrijpt dat deze renovatie en sanering en de daarmee samenhangende verhuis voor ongemak kan zorgen bij zijn personeel en de andere gebruikers van de KBC-Toren maar benadrukt dat het dit doet met het oog op het welbevinden en het werkcomfort van alle betrokkenen.