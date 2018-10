Artsenvereniging vraagt geen ziektebriefjes meer te schrijven voor actievoerende politiemensen TT

18 oktober 2018

17u34

Bron: Belga 0 De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) roept alle artsen op geen welwillendheidsattesten meer af te leveren voor politieagenten die niet echt ziek zijn.

De oproep van BVAS komt er nadat Brusselse politieagenten zich volgens mediaberichten massaal ziek hebben gemeld als protest tegen een te hoge werkdruk en de hervormingen van het politiestatuut. BVAS wijst erop dat de arts-patiëntrelatie een vertrouwensrelatie is die niet misbruikt mag worden om een ziektebriefje van een arts te verkrijgen.

"Tekenen van ziekte zijn vaak subjectief en niet steeds te objectiveren tijdens één enkele raadpleging", stelt BVAS in een persmededeling. "Vandaar ook dat een arts, om zijn anamnese af te nemen en om eventueel een attest op te maken, zich baseert op wat zijn patiënt zegt en dat de arts zijn patiënt ook a priori gelooft. Van patiënten wordt gevraagd dat ze die vertrouwensrelatie met hun arts niet misbruiken om een medisch niet-gerechtvaardigd ziektebriefje te bekomen." Een anamnese is wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan vertellen.

BVAS herhaalt dat een arts geen welwillendheidsattest mag afleveren, zelfs al is hij solidair met de redenen die zijn patiënt aanhaalt. In het geval van twijfel kan de arts ofwel weigeren een attest af te leveren (maar dat kan de therapeutische relatie met de patiënt schaden en nadelig zijn voor de toekomstige zorgrelatie), ofwel kan hij een attest afleveren waarin staat dat hij zich als arts enkel baseert op de verklaringen van zijn patiënt, zoals studentendokters gewoonlijk doen voor studenten tijdens de examenperiode.

