Artsenvereniging reageert op implantatenschandaal: “Artsen hebben recht op vergoeding voor expertise” kv

28 november 2018

17u16

Bron: Belga 0 Elke vorm van samenwerking tussen artsen en de implantatenindustrie bestempelen als "fraude" of "corruptie" is meer dan een brug te ver. Dat stelt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) vandaag in een reactie op onderzoek van De Tijd, Knack en Le Soir waaruit blijkt dat de implantatenbedrijven in ons land vorig jaar 7,35 miljoen euro aan artsen betaalden.

De financiële relaties tussen artsen en de industrie moeten transparant zijn, erkent BVAS. "Maar artsen die wetenschappelijk werk leveren of hun expertise ter beschikking stellen om de kwaliteit van implantaten te verbeteren en te innoveren, hebben recht op een correcte vergoeding", verklaart voorzitter Marc Moens in een mededeling.

Volgens de vereniging is de implantatenindustrie al strikt gereglementeerd en worden er al nauwgezette controles uitgevoerd. "In dit dossier gaan de media voorbij aan het feit dat de grote meerderheid van de artsen correct en in het belang van de patiënt handelt", aldus Moens. Door individuele fraudedossiers te veralgemenen, wordt het vertrouwen van patiënten tegenover hun arts ondermijnd, klinkt het nog. "Deze framing is schadelijk voor de volksgezondheid.”



BVAS stelt zich ten slotte ook de vraag wat de waarde is van de anonieme getuigenissen in de media. "Anoniem collega's bekladden is goedkoop en verwerpelijk", besluit Moens.