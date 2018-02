Artsenvereniging: "Ondernemers moeten geen arts spelen" kv

02 februari 2018

17u32

Bron: Belga 4 Ondernemers moeten geen arts spelen. Ze zouden zich moeten afvragen hoe het komt dat huisartsen in hun praktijk in toenemende mate geconfronteerd worden met klachten over stress op de werkvloer en burn-out. Dat zegt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) vandaag in een reactie op een brief van Voka - Kamer van Koophandel Limburg.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Limburg, riep gisteren in een brief de huisartsen op om "aandachtig te blijven bij de termijnbepaling van ziekteverlof".

"In de brief aan de Limburgse huisartsen haalt Voka Limburg het voorbeeld aan van een zaakvoerder die in één jaar tijd 1.000 attesten binnenkreeg", zegt Marc Moens, voorzitter van de BVAS. "Daarvan waren er 100 voor één dag, 250 voor twee tot vier dagen en 750 voor een week of langer. In de pers noemt de voorzitter van de ondernemerskoepel die cijfers zo 'verontrustend' dat hij ze aan de kaak wil stellen."

De BVAS tilt zwaar aan de verdachtmakingen en het wantrouwen van Voka. "Artsen schrijven niet zomaar ziektebriefjes voor. En ondernemers moeten niet zelf arts spelen", benadrukt Moens.

Ondernemers moeten volgens Moens geen arts spelen. "Huisartsen bewijzen elke dag dat ze het vertrouwen van hun patiënten waard zijn. Op zijn minst zouden ondernemers zich moeten afvragen hoe het komt dat huisartsen in hun praktijk in toenemende mate geconfronteerd worden met klachten over stress op de werkvloer en burn-out. Klachten die een arts niet zomaar in enkele dagen kan behandelen," aldus de voorzitter van BVAS.

Maar ook een banaal uitziend griepje of keelontsteking kan volgens Moens langer aanslepen dan verwacht. "In zeldzame gevallen kan griep zelfs tot de dood leiden. Ondernemers zouden er trouwens beter aan doen om, bij wijze van preventiemaatregel voor de collega's, de werknemers met griepverschijnselen te weren van de werkvloer."