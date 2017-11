Artsensyndicaat: "Ziekenfondsen hypocriet over ereloonsupplementen" KV

17u24

Bron: Belga 0 Thinkstock Volgens BVAS zijn de hoge erelonen een "overlevingsstrategie" van de ziekenhuizen. Het artsensyndicaat BVAS is niet verrast dat de ereloonsupplementen die patiënten bij een opname in een eenpersoonskamer moeten betalen, blijven stijgen, zoals de Socialistische Mutualiteiten vaststelden. "Die evolutie is nota bene door de ziekenfondsen zelf uitgelokt", zegt BVAS-voorzitter Marc Moens.

Maar omdat ziekenhuizen door de overheid "structureel ondergefinancierd" worden, moesten zij op zoek naar andere inkomsten. "Hun overlevingsstrategie was dan ook voorspelbaar: artsen aanzetten om hogere supplementen te vragen aan patiënten in eenpersoonskamers", aldus de BVAS-voorzitter. Volgens hem beslissen ziekenhuizen soms ook zelf, zonder inbreng van de arts, om de supplementen te verhogen, om die verhoging dan "integraal in te pikken".

Het artsensyndicaat voegt wel toe constructief mee te werken aan de uitvoering van het in maart gesloten akkoord tussen artsen en ziekenfondsen, waarin "een grondige analyse van de problematiek van de zogenaamde ereloonsupplementen" is opgenomen.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) zei eerder op de dag dat er geen sprake van is om de ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers zomaar af te schaffen of terug te dringen, omdat dat de ziekenhuizen in de problemen zou brengen.