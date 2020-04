Artsensyndicaat: “Te weinig beschermingsmateriaal, wissers en reagentia om breed te testen” LH

29 april 2020

15u12

Bron: Belga 6 Vanaf begin volgende week kunnen huisartsen hun patiënten op brede schaal beginnen testen. Die beslissing past binnen de exitstrategie. Maar op dit moment zijn er onvoldoende wissers, reagentia en beschermingsmateriaal voor de artsen, beklemtoont Marc Moens, erevoorziter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Ook de niet-dringende consultaties bij artsen die volgende week kunnen hervatten, zullen om die reden op een heel laag pitje staan, meent Moens. "Men stuurt nog altijd soldaten naar het slagveld zonder wapens en munitie."

Bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld) pleit er al weken voor om de tests op te drijven en, in het kader van de exitstrategie, de criteria voor wie getest mag worden uit te breiden. Vandaag zei De Backer in de Kamer dat er sinds enkele dagen 15.000 tests per dag worden uitgevoerd. "De capaciteit is beschikbaar en wordt ten volle benut", zei De Backer.

Op 4 mei moet er een uitbreiding komen naar mensen met niet enkel respiratoire symptomen. Volgens erevoorzitter van BVAS Moens is dat op dit moment echter niet mogelijk. "De wissers, bijvoorbeeld. Regelmatig zie ik beelden van testafnamemateriaal met een dikke watten bol vooraan, maar dat is niet de juiste afname. Het juiste materiaal is moeilijk te krijgen, want de belangrijkste firma van smalle afnamestokjes bevindt zich in het Italiaanse Lombardije. Daar ligt de productie al weken stil.”



Maar behalve het juiste testmateriaal en voldoende reagentia ontbreekt het de huisartsen ook aan beschermingsmateriaal. De Backer zei vandaag dat het aantal chirurgische maskers boven de kritische grens zit, en dat er dus aan een strategische reserve kan worden gedacht. Bij de FFP2-maskers is dat nog niet het geval.

Op straat zie ik mensen lopen met chirurgische maskers of FFP2-maskers, maar die moeten naar de zorg gaan Marc Moens

Volgens Moens is er echter nog altijd veel te weinig beschermingsmateriaal geleverd. En de heel beperkte hoeveelheid op de markt komt niet altijd bij de zorgverleners terecht, hekelt de BVAS-erevoorzitter. "Op straat zie ik mensen lopen met chirurgische maskers of FFP2-maskers, maar die moeten naar de zorg gaan", zegt Moens. "Apothekers weten dat, maar staan onder druk van hun klanten. Eigenlijk zou de overheid dat moeten verbieden." Moens schat het tekort op honderdduizenden maskers.

Selectief te werk gaan

Huisartsen kunnen vanaf volgende week hun niet-dringende consultaties hervatten, maar Moens spoort huisartsen aan om daar heel selectief te werk te gaan en het risico voor elke patiënt in te schatten. En omdat het kabinet na elke consultatie ontsmet zal moeten worden, zullen er ook veel minder consultaties kunnen doorgaan.

