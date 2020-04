Artsensyndicaat BVAS waarschuwt voor verder uitstel niet-dringende consultaties door coronacrisis WDw

01 april 2020

17u14

Bron: Belga 2 De verlenging van de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad tot 19 april, en mogelijk tot 3 mei, betekent verder uitstel voor alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen. In een brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en aan Sciensano vraagt artsensyndicaat BVAS om de notie van dringend versus niet-dringend te herzien om bijkomende schade zoveel mogelijk te vermijden.

De procedure van Sciensano, die van kracht is sinds 14 maart 2020, schrijft voor dat alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen in de algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen uitgesteld moeten worden om voorrang te geven aan de opvang van Covid-19-patiënten. Die procedure geldt ook voor de ambulante zorg in praktijken buiten het ziekenhuis.

De Nationale Veiligheidsraad besliste intussen om alle coronamaatregelen te verlengen tot 19 april, met de mogelijkheid om ze daarna nog eens te verlengen tot 3 mei. In een brief aan minister De Block (Open Vld) en aan Sciensano merkt BVAS op dat de verlenging van de maatregelen steeds meer vragen oproept. Consultaties, onderzoeken en ingrepen die aanvankelijk als niet-dringend werden beoordeeld, zijn zoals gevraagd uitgesteld. Maar bijkomend uitstel kan problematisch worden.

Patiënten met chronische aandoeningen voelen zich momenteel in de steek gelaten door hun huisartsen en specialisten Brief van artsensyndicaat BVAS

Specificatie

“Patiënten met chronische aandoeningen voelen zich momenteel in de steek gelaten door hun huisartsen en specialisten. Artsen van hun kant zien zich geconfronteerd met een deontologisch en moreel dilemma wanneer ze deze consultaties dienen te weigeren aan hun patiënten", staat in de brief.

BVAS vraagt daarom met aandrang een specificatie van de notie dringend versus niet-dringend in de Sciensano-adviezen. Er moet snel een versoepeling mogelijk worden, zodat de zorg voor de bevolking kan gegarandeerd blijven. "Zo niet, zullen secundaire morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van de zeer strikte Covid-19-maatregelen onvermijdelijk zijn", klinkt het in de brief.

Beschermingsmateriaal

Beschermingsmateriaal voor de artsen die deze hoognodige zorg uitvoeren, is hierbij van essentieel belang. Het is een hoge prioriteit om ook de zorgverleners, die buiten het ziekenhuis actief zijn, te voorzien van het nodige beschermingsmateriaal. Zo kunnen patiënten met een gerust hart hun behandelende arts consulteren.

Lees ook: Chirurg in open brief: “Artsen zijn geen heiligen, wel bewuste en ongeruste burgers met verantwoordelijkheden”