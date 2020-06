Artsen Zonder Grenzen: "Situatie in woonzorgcentra was humanitaire crisis" AW

29 juni 2020

20u20

Bron: Belga 0 "De situatie in de woonzorgcentra was een humanitaire crisis. We zouden als Artsen Zonder Grenzen ook niet hebben ingegrepen als we dat zo niet hadden gezien". Dat zei Caroline Willemen, projectcoördinator van Artsen Zonder Grenzen, tijdens de coronacommissie van het Vlaams Parlement.

De medisch-humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen heeft in volle coronacrisis een hele reeks Belgische woonzorgcentra ondersteund in de aanpak van de crisis. In totaal ondersteunde de organisatie 129 woonzorgcentra, waarvan 21 in Vlaanderen, gaande van logistieke ondersteuning tot psychosociale hulp aan personeel.



Volgens projectcoördinator Caroline Willemen waren de problemen in de woonzorgcentra groot. "We zijn het gewend om te werken met kwetsbare mensen overal ter wereld. Maar de situatie in de woonzorgcentra was echt een humanitaire crisis. We zouden niet hebben ingegrepen mochten we dat niet zo gezien hebben. We moeten er echt alles aan doen om een herhaling van de situatie te vermijden", aldus Willemen.

Geïmproviseerde ziekenhuizen

Medisch coördinator dokter Sofie Spiers schetste een kritisch beeld van de aanpak van de coronacrisis in de woonzorgcentra. Ze wierp daarbij niet met stenen naar het personeel zelf. "Wat het personeel heeft gedaan, is fantastisch. We hebben zeker geen kritiek op hun motivatie, wil of veerkracht", aldus Spiers. Maar volgens haar kregen de woonzorgcentra "geen prioriteit, waren ze slecht voorbereid en hadden ze geen middelen om te reageren".



Zo moesten de rusthuizen in recordtempo omschakelen naar een soort van geïmproviseerde ziekenhuizen, "maar dan zonder het nodige personeel en zonder de nodige medische expertise, tests, beschermingsmateriaal en ondersteuning". Volgens Spiers hebben de beperkte voorbereiding, de hoge werkdruk en de "inadequate organisatie van zorg" ervoor gezorgd dat de zorgkwaliteit daalde en dat er sprake was van een "oversterfte" en finaal van een "humanitaire crisis".

Actieplan

Volgens Artsen Zonder Grenzen moet een tweede golf grondig voorbereid worden en moet er een actieplan komen. De organisatie doet daarvoor zelf een aantal voorstellen en aanbevelingen. Zo moet er een "duurzame ondersteuning" van de woonzorgcentra komen. "De woonzorgcentra waren misschien onvoorbereid, maar dat mag geen excuus zijn bij een tweede golf", aldus coördinator Willemen. "De solidariteit moet verder reiken dan het applaus en de witte lakens. Dit is het moment om te investeren in de zorg".



De organisatie berekende ook dat Vlaanderen met het inzetten van 15 mobiele teams alle woonzorgcentra in Vlaanderen zou kunnen ondersteunen.