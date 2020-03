Artsen Zonder Grenzen op zoek naar vrijwilligers om schorten te naaien kg

31 maart 2020

16u21

Bron: Belga 10 Artsen Zonder Grenzen is op zoek naar vrijwilligers en naaiateliers die schorten voor zorgpersoneel kunnen naaien. "We zagen de voorbije weken heel wat mensen mondmaskers maken, en dat is mooi, maar we hebben ook schorten nodig", aldus persverantwoordelijke Christof Goderis. "We doen een oproep aan naaiateliers die dat willen en kunnen produceren."

Artsen Zonder Grenzen heeft het dezer dagen bijzonder druk. De ngo, die normaal gezien vooral in ontwikkelingsgebieden noodhulp biedt tijdens gezondheidscrisissen, heeft tegenwoordig de handen vol met de coronacrisis in Europa. Daarnaast worden bestaande projecten in landen als Jemen of de Centraal-Afrikaanse Republiek uitgebreid, omdat ook daar de epidemie kan uitbreken en de gezondheidsdiensten daar vaak veel minder goed in staat zijn een toestroom van coronapatiënten op te vangen.

De organisatie heeft daarom nood aan extra medisch materiaal. Heel wat vrijwilligers en naaiateliers gingen de afgelopen weken al naarstig aan de slag met het naaien van mondmaskers, maar ook schorten zijn nodig, zegt persverantwoordelijke Christof Godderis. Artsen Zonder Grenzen doet daarom een oproep naar naaiateliers die dat willen en kunnen, om de omslag te maken naar de productie van schorten voor zorgpersoneel.

Ook in België

In België staat Artsen Zonder Grenzen op dit moment 7 ziekenhuizen en 138 woonzorgcentra bij met infectiebestrijding, vooral om te vermijden dat de zorgvoorzieningen zelf broeihaarden worden van besmetting. Artsen Zonder Grenzen zette ook een medisch opvangcentrum voor daklozen en migranten op poten in Brussel. "We zijn in België nog nooit zo groot geweest", aldus algemeen directeur Meinie Nicolai.

Artsen Zonder Grenzen is voor 99% afhankelijk van particuliere giften. De organisatie lanceerde dinsdag een internationaal coronanoodfonds. Wie dat wil, kan een bijdrage storten op BE73 0000 0000 6060 of via www.azg.be, telkens met de mededeling 'Covid19'.