Artsen zonder Grenzen: "Bezoek toelaten in woonzorgcentra is voorbarig, ook niet consequent" HAA

16 april 2020

18u26

Bron: Belga 1 Het toelaten van bezoek in woonzorgcentra, zoals de Nationale Veiligheidsraad woensdag aankondigde onder strikte voorwaarden, is "voorbarig en ook niet zo consequent". Dat zegt Artsen zonder Grenzen (AZG), dat oproept om eerst adequate medische eerstelijnszorg te garanderen in de woonzorgcentra en er effectief voor te zorgen dat zieke bewoners naar het ziekenhuis worden gestuurd.

AZG zegt dat het belangrijk is dat het menselijke aspect en het belang van familierelaties niet uit het oog worden verloren. Maar nu bezoek toelaten, zou een enorme investering in personeel en materiaal vergen. "De woonzorgcentra zijn daar niet klaar voor", klonk het op een online persconferentie.

Prioriteit

We moeten het over een andere boeg gooien in de woonzorgcentra, zei Bart Janssens, medisch coördinator voor de Covid-19-projecten in België. "Het moet nu de prioriteit zijn om iets te doen aan het hoge sterftecijfer in de rusthuizen", zei Janssens, die erop wees dat de cijfers in het hele land hoog zijn, "zelfs hoger dan in andere landen".



Volgens Janssens is er in de eerste plaats grote nood aan het garanderen van een adequate eerstelijnszorg in de woonzorgcentra. "Ook kunnen bewoners die een opname in het ziekenhuis nodig hebben daar niet naartoe", zei hij. In de eerste fase van de pandemie kon op die manier vermeden worden dat de ziekenhuizen overstelpt zouden worden, maar nu moet het roer om, vindt AZG.

Ziekenhuizen

AZG pleit daarom voor een "goed georganiseerde medische permanentie". Aan elk woonzorgcentrum zouden er een of twee eerstelijnsartsen moeten toegewezen worden, om snel nieuwe besmettingen te detecteren en die goed op te volgen. "Het moet ook mogelijk zijn om patiënten naar ziekenhuizen door te verwijzen", zei Janssens, die ervan overtuigd is dat op die manier overlijdens vermeden kunnen worden.

Overheden stelden nochtans al meermaals dat coronapatiënten uit woonzorgcentra wel degelijk naar ziekenhuizen worden gestuurd als dat opportuun is. "We horen toch nog elke dat dag dat ambulances niet komen", reageerde Janssens hierop. "Er is nog geen verandering van de situatie. Mensen worden bijna niet naar ziekenhuizen gestuurd als er indicaties zijn.”

