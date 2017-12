Artsen willen verbod op vuurwerk Redactie

23u06

Bron: VTM Nieuws 486 ANP Spoedartsen en burgemeesters pleiten voor een verbod op het zelf afsteken van vuurwerk tijdens oudejaarsavond. Dat meldt VTM Nieuws. Elk jaar raken 200 mensen verbrand door vuurwerk. Bovendien lopen heel wat dieren weg of worden ze agressief door de vele knallen. De boodschap is: ga kijken naar een professioneel vuurwerk, dat is veiliger en mooier.

Volgende week zondag om middernacht gaan we met zijn allen weer massaal knallen. Overal schieten feestvierders dan vuurwerk af. Maar das vaak niet zonder risico. Spoedartsen beseffen het maar al te goed en vinden dat het moet verboden worden.

In sommige steden is het al verboden, in sommige moet je op voorhand een vergunning aanvragen. Maar weinigen doen het en riskeren eigenlijk een boete die kan oplopen tot 350 euro. De politie kan onmogelijk overal controleren. In Aalst mag het nu wel nog even knallen, maar de burgmeester wil het vanaf volgend jaar anders.