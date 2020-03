Artsen-specialisten stellen oprichting federaal fonds voor in strijd tegen coronacrisis ttr

31 maart 2020

15u36

Bron: belga 0 Het Verbond van Belgische Beroepsverenigingen van artsen-specialisten (VBS) stelt voor dat er een federaal fonds wordt opgericht, "zoals het Consortium 1212 voor internationale rampen, om fiscaal aftrekbare fondsen voor gezondheidszorg en medische apparatuur te werven." Het VBS is beducht voor disparate en niet altijd nuttige initiatieven.

"Er zijn FFP2- of FFP3-maskers nodig om de zorgprofessionals te beschermen. We moeten het ziekenhuis voorbehouden voor Covid-19 en het de middelen geven om zorg te verstrekken, ook in termen van artsen en personeel", zegt dr. Jean-Luc Demeere, voorzitter van het VBS dinsdag. "De bevoorradingsketen van het ziekenhuis (specifieke medicatie en apparatuur) moet op federaal niveau worden beheerd.”

Het VBS vraagt dat artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen de beschermingsmiddelen krijgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun beroep. "In alle ziekenhuizen zijn de niet-dringende ingrepen uiteraard uitgesteld", vertelt Jean-Luc Demeere. "De voorwachtposten van de spoeddiensten worden bemand door huisartsen en bij de spoeddiensten worden nu ook andere specialisten dan urgentieartsen ingeschakeld.”



"In verschillende ziekenhuizen zijn de operatiekwartieren omgevormd tot tijdelijke diensten van intensieve zorgen en daarbij worden ook andere specialisten, zoals anesthesisten, ingeschakeld. Sommige regio's zoals Henegouwen, Limburg en steden als Brussel en Antwerpen hebben veel intensieve bedden nodig, andere zoals Luxemburg of Namen hebben ze minder nodig."

"Ook assistenten van disciplines die nu minder consulten en ingrepen hebben, worden ingeschakeld op andere diensten. Zo worden neurologen ingezet op geriatrie en specialisten inwendige ziekten op de spoed. Dat vergt een hele heroriëntatie en reorganisatie van specialismen in het ziekenhuis. Ten slotte wordt er ook gewerkt met reservestrategieën waarbij specialisten van inwendige ziekten of anesthesie in reserve worden gehouden, voor het geval eerstelijnzorgers uitvallen.”