Artsen sabelen versoepelingen neer in open brief: "Zonder bijsturing maatregelen stevenen we af op slechte sequel van eerste golf en dat is schuldig verzuim”

24 september 2020

22u51

Bron: Belga 50 Het is een goede zaak dat de Nationale Veiligheidsraad wil rationaliseren in de coronamaatregelen en wil snoeien in de vele lokale richtlijnen. Dat men tegelijk de perceptie heeft gecreëerd dat alle maatregelen versoepeld kunnen worden, is echter catastrofaal. Dat schrijven voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische spoedartsen (BeCEP) Jan Stroobants en voorzitter van Domus Medica Roel Van Giel donderdagavond in een open brief. "Zonder bijsturing van de maatregelen stevenen we af op een vermijdbare slechte sequel van de eerste golf", klinkt het.

De drie artsen drukken hun verbazing en ongeloof uit na de persconferentie van premier Sophie Wilmès na de Nationale Veiligheidsraad. Want het aantal besmettingen stijgt snel in alle leeftijdscategorieën en de druk op de huisartsen en de ziekenhuizen neemt toe.



"De Nationale Veiligheidsraad had een unieke kans om de omslag te maken naar een nieuw systeem voor de toekomst. Want ja, de rationale van een aantal maatregelen was verdwenen en ja, we hebben nood aan een helder, duidelijk en eenvoudig systeem voor de volgende maanden", klinkt het.

Maar dat men dan tegelijk de perceptie heeft gecreëerd dat alle maatregelen versoepeld kunnen worden, is catastrofaal Artsen in open brief

De drie vinden het goed dat men wil rationaliseren in maatregelen (bv. geen mondmaskers in open lucht) en wil snoeien in de wildgroei van lokale richtlijnen. "Maar dat men dan tegelijk de perceptie heeft gecreëerd dat alle maatregelen versoepeld kunnen worden (meer contacten, meer feesten, kortere quarantaine) is catastrofaal", zeggen ze. "Dit, gecombineerd met het ontbreken van enig kader voor de volgende maanden (zoals het voorgesteld scoresysteem naar Iers model), is een dodelijke mix."

De curve zal de volgende weken exponentieel blijven toenemen, het aantal ziekenhuisopnames zal toenemen, de druk op de intensieve zorgeenheden zal sterk verhogen, met alle gevolgen van dien Artsen in open brief

De artsen geven aan dat de zorgverleners die dagelijks op het terrein functioneren, weten wat het resultaat zal zijn: “De curve zal de volgende weken exponentieel blijven toenemen, het aantal ziekenhuisopnames zal toenemen, de druk op de intensieve zorgeenheden zal sterk verhogen, met alle gevolgen van dien", klinkt het. Zo zal de reguliere zorg weer een stuk uitgesteld moeten worden en zal men binnen enkele weken veel hardere maatregelen moeten nemen die niet nodig waren geweest als men de moed had gehad om nu de juiste beslissingen te nemen.

De huidige stand van de epidemie laat op dit moment maar één keuze over: drastisch ingrijpen in de gebieden waar het helemaal misloopt (bv. Brussel), verminderen van het aantal contacten en aanscherpen van de maatregelen Artsen in open brief

Meyfroidt, Stroobants en Van Giel hopen dan ook dat dat de Nationale Veiligheidsraad geen 14 dagen wacht om deze adviezen bij te sturen. "De huidige stand van de epidemie laat op dit moment maar één keuze over: drastisch ingrijpen in de gebieden waar het helemaal misloopt (bv. Brussel), verminderen van het aantal contacten en aanscherpen van de maatregelen. Alleen zo kunnen we de scholen openhouden, een deel van de economie redden en de kwetsbaren in onze maatschappij redden", zeggen ze. "Zoniet stevenen we af op een vermijdbare slechte sequel van de eerste golf en dat is meer dan schuldig verzuim.”

