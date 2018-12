Artsen reconstrueren voor het eerst in België plasbuis van vrouw met wangslijmvlies SVM

05 december 2018

10u23

Bron: Belga 2 In het Universitair Ziekenhuis Gent hebben urologen Nicolaas Lumen en Marjan Waterloos voor het eerst in België de plasbuis van een vrouw gereconstrueerd met een transplantatie van wangslijmvlies. De artsen baseerden zich op een techniek die wordt toegepast bij mannen, maar die bij vrouwen veel complexer en risicovoller is.

Urologen reconstrueren al twintig jaar mannelijke plasbuizen door wangslijmvlies te transplanteren in één en dezelfde ingreep, legt het UZ Gent uit. "Maar voor vrouwen zijn er minder dan honderd gevallen beschreven in de wetenschappelijke literatuur. De techniek bij een vrouw is complexer en urologen zijn door de vrouwelijke anatomie extra bang om incontinentie te veroorzaken. Lumen en Waterloos vertrokken van hun expertise bij mannen en pasten ze nu toch toe bij een Belgische vrouw.”

Een vernauwde plasbuis is te vergelijken met een zandloper waar het zand traag doorloopt. Om de diameter te verbreden, snijdt de arts de vernauwing open en wordt aan beide kanten een stuk wangslijmvlies vastgenaaid. Dat haalt de arts uit de binnenkant van de kaak. Nadien groeit het slijmvlies snel terug.

“Voor het eerst in 23 jaar geplast zonder pijn”

"Ongeveer tien procent van de vrouwen die moeilijk plassen, kampt met een vernauwing van de plasbuis. Die plasmoeilijkheden merk je aan een trage straal, niet volledig leegplassen, pijn bij het plassen en herhaalde urineweginfecties. Vrouwen met een zeer korte vernauwing kunnen we behandelen met relatief eenvoudige ingrepen. Bij herval of bij een langere vernauwing kiezen we beter voor een transplantatie van het wangslijmvlies", zegt Lumen.

De reconstructie van de plasbuis was onmiddellijk een succes volgens dokter Waterloos. "Na twee weken hebben we de blaassonde verwijderd. De dame vertelde ons dat ze voor het eerst in 23 jaar kon plassen zonder pijn. Een maand na de operatie wijst alles erop dat de reconstructie nu ook geslaagd is bij een vrouw.”