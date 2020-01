Artsen reageren op vrijspraak: “Niemand is hier ongeschonden uitgekomen” Cedric Matthys

31 januari 2020

01u58

Bron: eigen berichtgeving 2 Huisarts Joris V.H. en psychiater Godelieve T. hebben met opluchting op hun vrijspraak gereageerd. “ Ik ben blij met de vrijspraak. Na 14 dagen komt dit als een verlossing. Maar niemand is hier ongeschonden uitgekomen", zegt Joris V.H., die de euthanasie toediende.

V.H. is enorm gelukkig met de vrijspraak, maar gaat toch met een dubbel gevoel naar huis. “Dit is erg voor elke partij”, zegt hij. “Iedereen gaat met een verlies naar huis. Ik ben blij dat de periode is afgesloten. Als de familie dialoog wil, dan zijn ze welkom.” V.H. gaf tot slot mee dat hij gaat vieren op restaurant. “Ik heb al de hele avond zin in kreeftjes, maar spijtig genoeg zijn nu alle restaurants gesloten.”

“Arrest is erkenning voor ondraaglijk psychisch lijden”

“Ik ben ongelooflijk opgelucht", zegt ook Godelieve T. “Ik heb vaak gedacht: als dit mogelijk is, wat is dan nog allemaal mogelijk? Het belangrijkste is dat we verder kunnen gaan met het helpen van mensen zonder vooruitzicht. Hen verder helpen aan een humaan leven, of een humane dood als hun lijden onomkeerbaar is. Dit arrest een erkenning is van het ondraaglijk psychisch lijden. Ik betreur dat lijden, maar soms is het enige dat we voor zo iemand nog kunnen doen.”

“Ik ben ook blij voor mijn vier kinderen en tien kleinkinderen. Zij hoeven tenminste niet door het leven terwijl het etiket van moordenaar op mij kleeft. We dragen dit al tien jaar mee. Zonder mogelijkheid op verweer. Het was een opluchting om hier te mogen vertellen hoe het gebeurd is.”

“Ik vind het heel erg voor de familie Nys. Ik ben niet kwaad op hen. Die mensen zijn dit gestart om iets te verwerken. Als zij met mij zouden willen praten, zijn zij altijd welkom.”